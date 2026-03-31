Трамп пойдет на мир с Ираном без открытия Ормузского пролива

Президент США Дональда Трамп готов пойти на примирение с Ираном без открытия Ормузского пролива для судоходства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп и его помощники пришли к выводу, что попытка разблокировать пролив затянет конфликт за пределы запланированных четырех-шести недель, рассказали источники. По их словам, президент решил, что США должны достичь главных целей — ослабить иранский флот и запасы ракет, а затем свернуть боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран.

Вашингтон также намерен потребовать от союзников в Европе и стран Персидского залива взять на себя инициативу по открытию пролива, отметили собеседники WSJ.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До начала боевых действий через водную артерию проходили 20% мировой нефти, и более 30% сжиженного природного газа.

На прошлой неделе Трамп объявил Ирану ультиматум, согласно которому США начнут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не деблокирует Ормузский пролив. Но позже президент США заявил о приостановке ударов ударов сначала на пять, а потом и на десять дней.