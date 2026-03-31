НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Нагиева убрали из фильма «Королек моей любви» и «отменили»

Источник:
175 1
Дмитрий Нагиев в шоу «Голос»
Фото: © пресс-служба Первого канала

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев попал в негласный стоп-лист: его не приглашают в новые проекты и вычеркнули из комедии «Королек моей любви», который выйдет в прокат 1 апреля.

Нагиеву отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. Артист не получает новых сообщений о контрактах в отечественном кино и рекламе, пишет телеграм-канал Mash без ссылок на источники.

Актер потерял роль в фильме «Королек моей любви» от ТНТ, хотя еще в прошлом году его имя стояло в списке участников. Сейчас в анонсах его имя не упоминается.

По данным телеграм-канала, актер живет между Россией и ОАЭ и зарабатывает на авторских курсах. Стоимость обучения стартует от 300 тысяч рублей за двухдневный тренинг и может доходить до 1,5 миллиона за VIP-программу.

Нагиев в декабре 2025 года на премьере фильма «Елки 12» высказал мнение, что популярность этих комедий связана с тем, что сейчас «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет».

На вопрос журналиста о главных авантюрах в его личной жизни Нагиев ответил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?».

Культгид #Светская хроника #Кинематограф
Самое популярное
Обсуждение (1)
Картина дня
Самое обсуждаемое
