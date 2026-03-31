Telegram предупредил о «последней возможности» приобрести Premium

Telegram разослал уведомления о «последней возможности» приобрести Premium и предложил оплатить подписку на два года.

«В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможным в Вашем регионе», — говорится в сообщении.

Также пользователи получили сообщение с предложением оплатить подписку на два года. Новый 24-месячный период начнется сразу после окончания срока текущей подписки.

Тотальная блокировка мессенджера может начаться с 1 апреля, писал ряд СМИ со ссылками на источники. Официальной никакой даты объявлено не было.

Ограничения против Telegram планомерно вводятся с прошлого лета, когда Роскомнадзор запретил видеозвонки. Замедление усилилось весной. В середине марта трафик на платформе был заблокирован на 80%, но к концу месяца, по данным мониторинговых сервисов, интенсивность ослабла до 55%.