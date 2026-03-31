Скончался звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров

Владимир Комаров
Фото: © театр «Маски»

Украинский актер Владимир Комаров, известный по участию в юмористической телепередаче «Маски-шоу», умер на 63-м году жизни, сообщил одесский театр «Маски».

«Ушел за радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров… Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Просто нет слов», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощания с актером пройдет 1 апреля.

Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, позже его семья переехала в Одессу. Служил матросом на Северном флоте. Позже был актером Ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. Затем работал в киевском театре «Шарж». Впоследствии вернулся в «Маски».

В 2000-х годах Комаров покинул труппу «Масок», создал дуэт «Одеколон» и музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь». Также снимался в кино и работал в театре «Дом клоунов». С 2010 года проводил экскурсии по Одессе и занимался изготовлением курительных трубок.

