Правительство одобрило экспериментальный запрет вейпов

ТАСС
Правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов, которые предоставляют регионам право в экспериментальном режиме запрещать розничную продажу вейпов.

Экспериментальный режим будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. За этот период планируется проанализировать эффект от введения запретительной меры в регионах, которые решат ее применить, пишет ТАСС.

Лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов вводится в России с 1 октября 2026 года. Ожидается, что оно позволит минимизировать оборот нелегальной продукции, а также дополнительно оградить несовершеннолетних от табачной и никотиносодержащей продукции.

Для получения лицензии на оптовую торговлю потребуется уплатить госпошлину в размере 800 тысяч рублей, для розничной сумма составит 20 тысяч рублей. Соискатель также должен быть зарегистрированным в системе маркировки товаров.

За оборот без лицензии в крупном и особо крупном размере предлагается ввести уголовную ответственность. За нарушения лицензия будет аннулироваться.

Еще по теме
Опубликован новый перечень дорогих автомобилей
Эксперт рассказала о наказаниях за мат на работе
Онищенко призвал как можно скорее запретить вейпы
Украинские дроны повредили порт Усть-Луга
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Ученые нашли мужскую «точку G»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Адам Кадыров оказался не майором
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
