Правительство одобрило экспериментальный запрет вейпов

Правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов, которые предоставляют регионам право в экспериментальном режиме запрещать розничную продажу вейпов.

Экспериментальный режим будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. За этот период планируется проанализировать эффект от введения запретительной меры в регионах, которые решат ее применить, пишет ТАСС.

Лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов вводится в России с 1 октября 2026 года. Ожидается, что оно позволит минимизировать оборот нелегальной продукции, а также дополнительно оградить несовершеннолетних от табачной и никотиносодержащей продукции.

Для получения лицензии на оптовую торговлю потребуется уплатить госпошлину в размере 800 тысяч рублей, для розничной сумма составит 20 тысяч рублей. Соискатель также должен быть зарегистрированным в системе маркировки товаров.

За оборот без лицензии в крупном и особо крупном размере предлагается ввести уголовную ответственность. За нарушения лицензия будет аннулироваться.