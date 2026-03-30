Таиланд ввел тесты на трезвость для покупки алкоголя

285 2
Новые правила продажи алкоголя в магазинах и барах ввели в Таиланде — теперь покупателям нужно будет пройти проверку на опьянение, соответствующий документ обнародовал национальный департамент по контролю заболеваний Минздрава.

Для желающих купить алкоголь ввели три теста. В частности, нужно коснуться кончика носа с закрытыми глазами, пройти десять шагов по прямой, развернуться и повторить путь, а также постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую минимум на 15 сантиметров.

Если покупатель провалит хотя бы один тест, это будет свидетельствовать об опьянении. В этом случае гражданину откажут в приобретении алкоголя. К признакам опьянения также отнесли запах алкоголя, неустойчивую походку, проблемы с речью, покраснение глаз.

Ранее в Таиланде перестал действовать полувековой запрет на продажу алкогольной продукции в обеденное время — с 14.00 до 17.00. При этом сохраняется запрет на продажу алкогольных напитков с полуночи до 11.00.

