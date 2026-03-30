Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневный график с 08.00 до 20.00 в условиях тяжелой трансформации «от глобальных возможностей к региональным».

Ресурсов у России немного, а если точнее, то единственным значимым является умение в тяжелые минуты собраться и работать еще больше, отметил предприниматель в своем телеграм-канале.

«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — пояснил предприниматель.

Миллиардер уточнил, что для некоторых людей, которые живут в подобном ритме еще с 1990-х годов, такой переход окажется привычным, в то время как остальным придется адаптироваться к новым условиям ради преодоления экономических вызовов.