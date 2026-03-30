Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Президент Владимир Путин объявил благодарность Ахмату Кадырову — сыну главы Чечни Рамзана Кадырова.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в распоряжении главы государства, опубликованному на портале правовой информации.

Ахмату Кадырову 20 лет, сначала он был первым замминистра по физической культуре и спорту республики, а в 2024 году стал министром по делам молодежи, а затем был назначен министром физической культуры и спорта республики.

Сын Кадырова в начале 2026 года стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни.