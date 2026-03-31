Схождение Благодатного огня пройдет в закрытом режиме

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в закрытом режиме из соображений безопасности.

Традиционные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате, сообщила пресс-служба израильской полиции. Решение принято на фоне военного конфликта с Ираном, который обстреливает израильские города.

Благодатный огонь — это огонь, который ежегодно в Великую субботу, за день до православной Пасхи, появляется из храма Гроба Господня в Иерусалиме. В 2026 году церемония пройдет 11 апреля.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его в Москву.

