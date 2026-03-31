Операторы отключат оплату Apple ID с мобильных

Пользователи iPhone в России с 1 апреля 2026 года не смогут пополнять баланс Apple ID с баланса мобильного телефона, такое указание операторам дал глава Минцифры Максут Шадаев.

Вводимое ограничение должно заставить американскую компанию вернуть в AppStore приложения, удаленные из-за санкций, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Другая версия — власти намерены усложнить оплату VPN-сервисов через Apple ID.

После того как российские банковские карты перестали работать в экосистеме Apple, мобильный счет стал главным и единственным удобным способом оплачивать подписки, приложения, игры и внутренние покупки в App Store.

Для покупки достаточно привязать счет мобильного телефона МТС или «Билайн» к своему аккаунту Apple. В таком случае при покупке деньги списываются с номера телефона в один клик, как это было раньше с карт. У Т2 и «Мегафона» такая оплата доступна только через партнеров.

После отключения опции платить за сервисы Apple станет заметно сложнее и дороже — пользователям придется искать обходные варианты, которые обычно связаны с дополнительными комиссиями и рисками.

