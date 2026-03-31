Операторы отключат оплату Apple ID с мобильных

Источник:
РБК
Магазин приложений App Store
Пользователи iPhone в России с 1 апреля 2026 года не смогут пополнять баланс Apple ID с баланса мобильного телефона, такое указание операторам дал глава Минцифры Максут Шадаев.

Вводимое ограничение должно заставить американскую компанию вернуть в AppStore приложения, удаленные из-за санкций, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Другая версия — власти намерены усложнить оплату VPN-сервисов через Apple ID.

После того как российские банковские карты перестали работать в экосистеме Apple, мобильный счет стал главным и единственным удобным способом оплачивать подписки, приложения, игры и внутренние покупки в App Store.

Для покупки достаточно привязать счет мобильного телефона МТС или «Билайн» к своему аккаунту Apple. В таком случае при покупке деньги списываются с номера телефона в один клик, как это было раньше с карт. У Т2 и «Мегафона» такая оплата доступна только через партнеров.

После отключения опции платить за сервисы Apple станет заметно сложнее и дороже — пользователям придется искать обходные варианты, которые обычно связаны с дополнительными комиссиями и рисками.

Как зарегистрировать биометрию
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
