Telegram пометит пользователей неофициальных клиентов

«Код Дурова»
Telegram начнет уведомлять пользователя, если его собеседник использует неофициальный клиент мессенджера.

Пометка появится в профиле под именем пользователя и будет сопровождаться предупреждением о потенциальных угрозах безопасности, пишет портал «Код Дурова». Сейчас оповещение тестируют в закрытом режиме.

Разработка уведомления началась на фоне сообщений о выявленных уязвимостях в стороннем клиенте Telega. По данным исследователей, приложение реализует схему перехвата трафика, перенаправляя соединение через собственные серверы.

Ранее эксперты RKS Global исследовали восемь наиболее популярных альтернативных клиентов Telegram для Android и сошлись во мнении, что все они могут быть небезопасны для использования.

Так, были протестированы проекты Telegram Official; Telegram X; Plus Messenger; Nekogram; Graph Messenger; Telega; iMe; Forkgram и Mercurygram.

