Хоронить людей в квартирах запретили в Китае

Financial Times
венки в Китае
Фото: Peachyeung316 / CC BY-SA 4.0

Китайские власти со вторника, 31 марта запретили хоронить умерших родственников в квартирах в многоэтажных домах. В Китае очень дорогие участки на кладбищах.

В Китае широкое распространение получили так называемые «квартиры для праха» — все чаще семьи решают захоронить прах своих родственников в купленной специально для этого квартире. Такая практика распространилась из-за старения населения и обвала цен на рынке недвижимости, когда много жилья пустует. 

«Когда пространство теряет ценность как место для жизни, люди находят для него новую ценность. И для многих эта новая ценность состоит в хранении праха», — приводит Financial Times слова антрополога Калифорнийского университета в Ирвайне Синьи Ву, изучающего ритуальные практики Китая.

Покупка пустующей квартиры в многоквартирном доме для захоронения праха родственника в Китае зачастую выгоднее приобретения участка на кладбище, цены на которые в городах растут.

Новый закон призван поощрить китайцев выбирать альтернативные способы погребения, в частности, «экологические захоронения». К таким практикам относят развеивание праха над морем.

По подсчетам страховой компании SunLife, Китай находится на втором месте в мире после Японии по дороговизне похорон — они в среднем обходятся в 37,4 тыс. юаней (5,4 тысячи долларов), что соответствует 45% от средней зарплаты за год.

