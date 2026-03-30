Трамп пообещал забрать нефть в Иране по примеру Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить нефть в Иране» и американские силы могут взять под контроль остров иранский остров Харк.

«Честно говоря, мне больше всего нравится вариант забрать иранскую нефть, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем вы это делаете?" Но они глупые люди», — сказал Трамп в интервью Financial Times.

Американский президент сравнил этот шаг с январской операцией в Венесуэле латиноамериканской стране, нефтяную отрасль которой США намерены контролировать.

Трамп допустил, что США попробуют захватить остров Харк — главный иранский центр экспорта черного золота. По мнению Трампа, у Тегерана нет сил на оборону Харка. «Мы могли бы справиться с этим очень легко», — добавил он.

Ранее Иран обвинил США в тайном планировании наземного нападения, несмотря на публичные сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию.

