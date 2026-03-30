Российский танкер доставил нефть на оставшуюся без топлива Кубу

Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил нефть на Кубу, страдающую от энергетической блокады со стороны США, сообщила пресс-служба Минтранса России. 

«Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу», — сказано в сообщении. Это первый за три месяца танкер с топливом, прорвавшийся к Кубе, после того как США вынудили Венесуэлу и Мексику отказаться от поставок энергоносителей на остров.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Соединенные Штаты, несмотря на объявленную энергетическую блокаду, позволят российскому судну пройти к кубинскому берегу.

На борту российского танкера находится около 730 000 баррелей сырой нефти. Груз обеспечит остров топливом как минимум на несколько недель.

«Анатолий Колодкин» вышел из Приморска 9 марта. Корвет «Сообразительный» ВМС России эскортировал судно через Балтику и Ла-Манш, но после выхода в Атлантику танкер пошел сам.

Куба после установления блокады со стороны США осталась без топлива — дизеля, мазута, бензина, авиационного топлива и сжиженного природного газа. На острове сложилась критическая ситуация.

