Девочка пролетела шесть этажей в сломанном лифте в Красноярске

Лифт упал в многоэтажке в Красноярске, травмы получила 15-летняя девочка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, ЧП произошло 29 марта. Девочка зашла в лифт на 14 этаже в доме по улице 1-ая Хабаровская. При движении стал резко падать и остановился на восьмом этаже.

Подросток получила травмы и обратились за медицинской помощью. В настоящее пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет.

Возбуждено дело части 1 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание два года лишения свободы). Следователи работают с ответственными за содержание опасного лифта.