Назван срок явки по повестке в военкомат

Дата явки подлежащих призыву граждан по повестке в военкомат при круглогодичном призыве не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года», — сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток.

Бурдинский напомнил, что оповещения призывников в России теперь осуществляются с помощью электронных повесток. Информация о направлении таких повесток размещается в общедоступном реестре.

Сайт реестра электронных повесток, содержащий информацию обо всех направленных повестках, начал работать в 2024 году.