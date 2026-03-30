Популярность автомобильных номеров «СВО» резко выросла в России

Популярность автомобильных номеров с серией «СВО» резко выросла в России, цены на них начинаются от 40 тысяч рублей.

Спрос на «СВО» стал особенно заметным в конце прошлого года, и в первом квартале 2026 года тенденция сохранилась. Чаще всего такие номера покупают женщины в подарок своим возлюбленным, сообщили телеграм-каналу Baza продавцы автономеров.

Самые дорогие варианты — «зеркальные» (типа 121, 343) и полностью одинаковые (111, 777). Цена на такие номера достигает 300 тысяч рублей, хотя год назад их можно было купить в среднем за 50–80 тысяч. Чуть дешевле обойдутся «красивые», но с разными цифрами — цены варьируются от 40 до 100 тысяч (раньше — 15–20 тысяч рублей).

Самыми дорогими традиционно являются номера с московским регионом (77, 97, 177, 197, 777, 977) — на них всегда был повышенный спрос, но с серией «СВО» они стали в разы дороже. В прошлом году можно было найти варианты за 500–700 тысяч, а в 2026 году за хорошие комбинации придётся отдать от 1 миллиона рублей.