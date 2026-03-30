Путин назвал хорошего президента для России

Россия была бы в надежных руках, если бы на президентских выборах 2000 года победил режиссер Станислав Говорухин, заявлял президент страны Владимир Путин в 2016 году — архивные кадры с мероприятия опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин в телеграм-канале.

«Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента РФ. Результат известен. Но скажу серьезно: если бы граждане России сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — сказал глава государства в поздравительной речи по случаю 80-летнего юбилея режиссера.

По словам президента, несмотря на отсутствие у Говорухина административного и государственного опыта, у режиссера было «главное — порядочность, ответственность, характер и любовь к отечеству».

В том же поздравительном слове Путин отметил, что для него было приятной неожиданностью узнать, что режиссер согласился возглавить его предвыборный штаб на выборах 2012 года.

Говорухин снял больше 20 художественных фильмов. Среди его самых известных работ — «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок».

В 1993 году режиссер избрался в Госдуму. В марте 2000 года принимал участие в президентских выборах, где получил 0,4% голосов. Тогда главой государства был избран Владимир Путин.

Говорухин сохранял пост депутата до 2003 года. В 2005 году вступил в «Единую Россию» и вернулся в Госдуму. В 2011 году стал главой думского комитета по культуре. В том же году возглавил предвыборный штаб Путина, а также стал сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).