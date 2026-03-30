Начинается православная Вербная неделя

Вербная неделя, шестая неделя Великого поста для православных, начинается в этом году 30 марта и закончится в воскресенье 5 апреля.

На эту важную для христиан неделю выпадает сразу два церковных праздника — Лазарева суббота и Вербное воскресенье. После чего наступит Страстная седмица. Затем 12 апреля верующие отметят главный праздник — Светлое Христово Воскресение.

Для будних дней Вербной недели нет четких названий, однако в народе их нередко называют «вербными»: «вербный понедельник», «вербный четверг». Стоит учитывать, что религиозным канонам такая традиция отношения не имеет.

Кстати, праздника с названием «Вербное воскресенье» в церковном календаре тоже нет — торжество правильнее называть Вход Господень в Иерусалим. В этот день церковь вспоминает торжественный въезд Иисуса в Иерусалим на осленке.

Главная традиция Вербного воскресенья у православных христиан — освящать веточки вербы в церкви. Верующие продолжают поститься, однако в праздник есть небольшое послабление — разрешено есть рыбу.

Лазарева суббота получила свое название в честь воскрешения Лазаря из Вифании. Иисус Христос совершил чудо, когда со своими учениками шел в Иерусалим. Праздник всегда отмечается за день до Вербного воскресенья. 

