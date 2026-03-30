Центризбирком соберется на первое заседание

Первое заседание нового состава Центризбиркома состоится 30 марта — на нем изберут председателя, его заместителя и секретаря комиссии.

Президент Владимир Путин ранее назначил пятерых членов ЦИК России с правом решающего голоса. В пятерку вошли Элла Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Анатолий Сысоев.

Госдума делегировала в комиссию Алену Булгакову, Евгения Колюшина, Василину Кулиеву, Николая Левичева и Константина Мазуревского. Совфед назначил Людмилу Маркину, Эльмиру Хаймурзину, Николая Булаева, Евгения Шевченко и Павла Андреева.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации — федеральный государственный орган, организующий проведение выборов и референдумов в стране. Членов Центризбиркома назначают Госдума, Совет Федерации и президент — всего их 15 человек.

Комиссия после формирования нового состава тайным голосованием избирает из своего состава председателя, его заместителей и секретаря.