Гиппопотам раскрыл личность в шоу «Маска»

Колибри в очередной раз попала в номинацию в восьмом выпуске седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ, компанию ей составили месяц и Гиппопотам. Именно последнему пришлось раскрыть себя и снять маску.

Зрители в зале решили, что дальше достоин выступать Месяц. Валерия и Регина Тодоренко хотели рассекретить Колибри, а Филипп Киркоров и Тимур Родригез — Гиппопотама. Решающее слово принадлежало Сергею Лазареву: он проголосовал за самого большого и нежного персонажа «Маски».

Среди версий, кто же скрывается под маской, члены жюри называли Александра Малинина, Хабиба, Митю Хрусталева и Родиона Газманова. Сын Олега Газманова и оказался Гиппопотамом.

Теперь в проекте остались семь участников: Месяц, Бобер, Лягушка, Снегирь, Жираф, Сурикат и Колибри.

Шоу «Маска» уже покинули Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн) и Лиса (Маргарита Суханкина).