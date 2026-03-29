Ушаков сообщил об интересных предложениях США по Украине

Соединенные Штаты выдвинули ряд «интересных предложений» по урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сказал помощник президента корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину

При этом Ушаков подчеркнул, что в международных отношениях Россия полностью доверяет только себе, а в отношении других партнеров руководствуется поговоркой «Доверяй, но проверяй».

Российские парламентарии, посетившие США, встретились с американскими конгрессменами. На следующий день они провели переговоры с представителями федерального правительства.