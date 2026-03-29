Минздрав назвал среднюю продолжительность жизни в России

РИА Новости
Средняя продолжительность жизни в России составляет более 73 лет, и в ближайшие годы ожидается ее повышение до 78–81 года, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Продолжительность жизни в России растет. К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78–81 года к 2036 году», — отметила Ткачева в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что к 60 годам мужчина или женщина в России могут ожидать еще около 20 лет жизни в среднем. Но, по словам Ткачевой, важнее не просто количество лет, а их качество.

«Самое главное, конечно, не то, сколько лет человек живет, а то, как он проживает эти годы. Важно сохранить функциональную независимость, социальную активность, когнитивное и эмоциональное благополучие», — подчеркнула она.

