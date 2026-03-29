Перечислены сферы с самыми высокими зарплатами в России

РИА Новости
Самые высокие зарплатные предложения фиксируются в транспортной отрасли, в сфере строительства, а также в производстве и агропроме, сообщил заместитель гендиректора «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

«В феврале 2026 года наивысшие зарплатные предложения продемонстрировала транспортная отрасль – 100,6 тысячи рублей в среднем по России. На втором месте оказалась сфера строительства — 90 000 тысяч рублей», — сказал РИА Новости Ветерков.

Тройку лидеров, по его словам, замыкает отрасль производства и агропрома со средним зарплатным предложением по стране в 84,1 тысячи рублей. В топ-5 также вошли офисные службы (80,6 тысячи рублей) и сфера услуг (76,8 тысячи рублей).

Эксперт отметил, что наибольший рост зарплатных предложений в 2026 году по сравнению с 2025 годом показала торговля — плюс 17,8%. Существенное увеличение также отмечено в транспорте и логистике (14,8%), IT и телекоме (11,5%), а также маркетинге (8%), отметил Ветерков.

Еще по теме
Россиян предупредили об ужесточении борьбы за рабочие места
Как сходить в отпуск и не потерять в зарплате
Подсчитан средний возраст работника в России
Мигрантам в России предлагают вакансию с зарплатой в 380 тыс. рублей
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Ученые нашли мужскую «точку G»
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Адам Кадыров оказался не майором
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
23
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
20
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
15
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора
14
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России