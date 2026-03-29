Перечислены сферы с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие зарплатные предложения фиксируются в транспортной отрасли, в сфере строительства, а также в производстве и агропроме, сообщил заместитель гендиректора «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

«В феврале 2026 года наивысшие зарплатные предложения продемонстрировала транспортная отрасль – 100,6 тысячи рублей в среднем по России. На втором месте оказалась сфера строительства — 90 000 тысяч рублей», — сказал РИА Новости Ветерков.

Тройку лидеров, по его словам, замыкает отрасль производства и агропрома со средним зарплатным предложением по стране в 84,1 тысячи рублей. В топ-5 также вошли офисные службы (80,6 тысячи рублей) и сфера услуг (76,8 тысячи рублей).

Эксперт отметил, что наибольший рост зарплатных предложений в 2026 году по сравнению с 2025 годом показала торговля — плюс 17,8%. Существенное увеличение также отмечено в транспорте и логистике (14,8%), IT и телекоме (11,5%), а также маркетинге (8%), отметил Ветерков.