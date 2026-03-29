Зеленский устроил истерику после обвинения во лжи

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения со стороны госсекретаря США Марко Рубио во лжи относительно требований американцев по выводу войск из Донбасса.

«Я никому не врал. Я сказал <…> Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — приводит издание «Страна» заявление Зеленского.

По его словам, что в Вашингтоне заявили, что американские гарантии безопасности Киеву не заработают до тех пор, пока конфликт не завершится. «Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали нет. Я сказал, что это не будет работать", — пожаловался украинский президент.

Ранее Рубио назвал ложью заявление Зеленского о том, что гарантии безопасности для Украины зависят от вывода ВСУ из Донбасса. Госсекретарь добавил, что США лишь передали Киеву позицию Москвы по территориям, теперь выбор за ним.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как Россия остается мощной страной с ядерным оружием.