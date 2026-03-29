Онищенко призвал как можно скорее запретить вейпы

Источник:
ТАСС
Академик РАН Геннадий Онищенко
Академик РАН Геннадий Онищенко
Российские власти должны запретить вейпы, но сделать это очень сложно, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Надо не обсуждать, а запрещать. А это очень серьезная и большая процедура. <...> Будут, конечно, возражения, и не безосновательно. Это очень важная статья в доходности бюджета. Но если смотреть в корень, то это, действительно, делать нужно», — сказал ТАСС Онищенко.

Он напомнил, что вейпы стали активно продвигать в ответ на закон по борьбе с табаком. Тогда продукт подавался под видом заботы о курящих — это не табак, и с вейпом отказаться от табака якобы будет проще. Грамотная маркетинговая компания позволила заинтересовать продуктом в том числе большое количество подростков.

Академик подчеркнул, что никотин, содержащийся в жидкостях для вейпов, как и табак, вызывает привыкание. «Довод был такой, что в этих капсулах, кроме дыма, кроме каких-то ароматических вещей, только никотин. А вот, если курить сигарету, то сгорающая сигарета, сгорающий в ней табак приносит до 1 тысячи вредных веществ», — отметил Онищенко.

