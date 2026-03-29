Онищенко призвал как можно скорее запретить вейпы

Российские власти должны запретить вейпы, но сделать это очень сложно, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Надо не обсуждать, а запрещать. А это очень серьезная и большая процедура. <...> Будут, конечно, возражения, и не безосновательно. Это очень важная статья в доходности бюджета. Но если смотреть в корень, то это, действительно, делать нужно», — сказал ТАСС Онищенко.

Он напомнил, что вейпы стали активно продвигать в ответ на закон по борьбе с табаком. Тогда продукт подавался под видом заботы о курящих — это не табак, и с вейпом отказаться от табака якобы будет проще. Грамотная маркетинговая компания позволила заинтересовать продуктом в том числе большое количество подростков.

Академик подчеркнул, что никотин, содержащийся в жидкостях для вейпов, как и табак, вызывает привыкание. «Довод был такой, что в этих капсулах, кроме дыма, кроме каких-то ароматических вещей, только никотин. А вот, если курить сигарету, то сгорающая сигарета, сгорающий в ней табак приносит до 1 тысячи вредных веществ», — отметил Онищенко.