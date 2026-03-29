СМИ узнали о подготовке затяжной наземной операции США в Иране

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая затянется на недели или «пару месяцев», пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение, рассказали источники. Вместо этого она будет включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и пехотными подразделениями, уточнили они.

По данным издания, пока неясно, одобрит ли президент Дональд Трамп что-то из планов, разрабатывавшихся за последние нескольких недель.

Обсуждаются варианты захвата иранского острова Харк, а также рейдов в прибрежные районы рядом с Ормузским проливом. Цель — поиск и уничтожение вооружения, способного поражать суда, пояснили источники.

Один из них заявил изданию, что предполагаемая операция может занять пару месяцев. По мнению второго источника, речь идет о неделях.

Эксперты считают, что такая операция может подвергнуть американских военных целому ряду угроз: от иранских БПЛА до наземного огня и самодельных взрывных устройств.