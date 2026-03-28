Раскрыт секрет древнейшего русского супа

«Газета.Ru»
Ягоды калины
Фото: Ivar Leidus / CC BY-SA 4.0

Древние охотники-собиратели, обитавшие на территории современной Московской области, варили рыбный суп с калиной, выяснили ученые.

Исследователи изучили образцы с торфяниковой стоянки Замостье 2, которая располагается в ста километрах от Москвы, с помощью высокоточной микроскопии и органического анализа липидов, сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

Оказалось, что древние люди эпохи мезолита и неолита варили традиционную похлебку из пресноводной рыбы, в которую добавлялись ягоды дикой калины. При этом ученые уверены, что растительная пища не была случайным дополнением.

Устойчивое кулинарное предпочтение на территории будущей Руси удалось доказать как микроскопией, так и наличием специфических растительных маркеров в сочетании с липидами рыбы.

Скорее всего, древний рыбный суп с ягодами обладал довольно ярким вкусом и ароматом. При этом археологи отмечают, что ягоды калины обычно горчат, однако при длительной варке их горечь значительно уменьшается.

Уникальность образцов из стоянки Замостье 2 объясняется тем, что они залегают в торфяных и сапропелевых отложениях в водной среде без доступа кислорода. Это обеспечивает исключительную сохранность органических материалов.

