Иран сообщил об ударе по «украинскому складу»

IRIB
Армия России (запуск ракеты «Калибр» )
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае.

«В ходе совместной операции аэрокосмических и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, расположенный в Дубае для оказания помощи американской армии», — передает IRIB.

Отмечается, что на складе в Объединенных Арабских Эмиратах в момент удара находился 21 украинец. Иранская сторона предположила, что украинские советники в результате уничтожения склада погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о переброске 201 украинского специалиста по противодействию дронам в странах Персидского залива для помощи американским военным.

Еще по теме
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
США направят на Ближний Восток третий авианосец
Украина атаковала дронами Ленинградскую область
Дроны заметили над домами госсекретаря и министра войны США
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Адам Кадыров оказался не майором
Казахстан временно закрыл границу с Россией
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
23
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
20
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
15
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора