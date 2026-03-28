Иран сообщил об ударе по «украинскому складу»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае.

«В ходе совместной операции аэрокосмических и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, расположенный в Дубае для оказания помощи американской армии», — передает IRIB.

Отмечается, что на складе в Объединенных Арабских Эмиратах в момент удара находился 21 украинец. Иранская сторона предположила, что украинские советники в результате уничтожения склада погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о переброске 201 украинского специалиста по противодействию дронам в странах Персидского залива для помощи американским военным.