Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», следует из традиционного суточного отчета Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в оперативной сводке.

Где именно были уничтожены указанные ракеты, не уточняется. Согласно открытым данным, дальность «Фламинго» достигает 3 тысяч километров, она способна доставлять на такое расстояние боеголовку весом около тонны.

Эксперты считают, что «Фламинго» является удешевленной копией крылатой ракеты FP-5 производства британской Milanion Group. Впервые ВСУ применили ракету в августе в 2025 года.