Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты

Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», следует из традиционного суточного отчета Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в оперативной сводке.

Где именно были уничтожены указанные ракеты, не уточняется. Согласно открытым данным, дальность «Фламинго» достигает 3 тысяч километров, она способна доставлять на такое расстояние боеголовку весом около тонны.

Эксперты считают, что «Фламинго» является удешевленной копией крылатой ракеты FP-5 производства британской Milanion Group. Впервые ВСУ применили ракету в августе в 2025 года.

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных

Uynachalnica

А хоть и младший, то все равно на него учиться надо.

Uynachalnica

Не ну а чо? К 21 году в генералах будет, с двумя звездами героя и полным кавалером Первозванного со всеми...