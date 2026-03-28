Рассчитано время до конца всего живого на Земле

Земля утратит пригодность для жизни примерно через миллиард лет, подсчитала группа японских ученых.

Яркость и температура Солнца будет постепенно увеличиваться, что приведет к испарению океанов и разрушению атмосферы на Земле. После этого наступит конец для всего живого на планете, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте NASA.

При этом разрушительные последствия чрезмерной солнечной активности могут проявиться на планете в разы раньше. В частности, экстремальные солнечные бури могут вызвать резкие изменения в составе атмосферы, опасные для жизни.

Ученые считают, что одним из решений проблемы может стать создание автономных замкнутых экосистем и поиск обитаемых планет за пределами Солнечной системы. С учетом технологического прогресса это может отстрочить гибель человечества.