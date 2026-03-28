Max запустит сервисы оперативной помощи жильцам

Минстрой запустил в мессенджере Max сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов, сообщила пресс-служба платформы.

Цифровой ассистент напомнит о необходимости внесения показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг. С помощью чат-бота с 1 апреля также можно будет отправить запрос в управляющую компанию.

Чтобы воспользоваться ассистентом, необходимо вступить в домовой чат в Max, открыть список участников и найти среди них чат-бот. У жителей большинства регионов это «Госуслуги Дом», а у москвичей — «Электронный Дом».

На сегодня в Max создано 539 тысяч домовых чатов для взаимодействия жильцов и представителей управляющих компаний по всей России. Вступить в домовой чат в Max можно по QR-коду, а также через приложение «Госуслуги Дом».