Призывников освободят от службы в новых регионах

Российских призывников не будут направлять на службу в новые регионы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«На территории России, за исключением территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал Цимлянский на брифинге, комментируя будущее распределении срочников.

Призывников будут доставлять к месту службы с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Представитель Генштаба напомнил, что теперь призыв проводится в течение всего календарного года.

Если гражданин по каким-либо причинам не направлен для прохождения службы в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок, уточнил Цимлянский.

От призыва при этом будут освобождены добровольцы, которые не менее полугода участвовали в СВО, а также те, кто проходил службу в ДНР и ЛНР.