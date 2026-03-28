#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Призывников освободят от службы в новых регионах

Источник:
РИА Новости
Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российских призывников не будут направлять на службу в новые регионы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«На территории России, за исключением территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал Цимлянский на брифинге, комментируя будущее распределении срочников.

Призывников будут доставлять к месту службы с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Представитель Генштаба напомнил, что теперь призыв проводится в течение всего календарного года.

Если гражданин по каким-либо причинам не направлен для прохождения службы в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок, уточнил Цимлянский.

От призыва при этом будут освобождены добровольцы, которые не менее полугода участвовали в СВО, а также те, кто проходил службу в ДНР и ЛНР.

