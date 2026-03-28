Состоится экологическая акция «Час Земли»

Экологическая акция «Час Земли» пройдет 28 марта по всему миру. Традиционно ее проводят в последнюю субботу первого весеннего месяца.

Ровно в 20.30 по местному времени в этот день в городах на один час отключают подсветку крупных объектов и государственных учреждений, а миллионы людей добровольно также на один час отказываются от электричества.

«Час Земли» зародился в 2005 году в Австралии. Изначально акция называлась «Большой щелчок». Россия официально присоединилась к движению в 2009 году. Сейчас в акции участвует более 180 стран.

При этом мероприятие проводится не ради экономии электроэнергии, а чтобы привлечь внимание к изменению климата, световому загрязнению и угрозе исчезновения редких видов животных и растений.