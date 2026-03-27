Telegram запустил редактор сообщений с искусственным интеллектом

Telegram добавил в бета-версию новую функцию AI Editor, которая позволяет редактировать сообщения с помощью встроенного искусственного интеллекта прямо в интерфейсе чата.

Функция позволяет переработать сообщение в более формальный формат, сократить его или переписать в заданной стилистике, пишет «Код Дурова». Для активации необходимо ввести не менее трех строк текста, после чего рядом с полем ввода появляется кнопка «AI».

Пользователям доступно несколько сценариев обработки текста, включая исправление ошибок, изменение стиля и перевод. Базовый доступ ограничен по количеству генераций, тогда как пользователи подписки Premium получают увеличенный в 50 раз лимит.

Согласно данным разработчиков, AI Editor работает на базе децентрализованной системы Cocoon — она обеспечивает обработку данных без передачи содержимого сообщений третьим лицам.