Telegram запустил редактор сообщений с искусственным интеллектом

Telegram добавил в бета-версию новую функцию AI Editor, которая позволяет редактировать сообщения с помощью встроенного искусственного интеллекта прямо в интерфейсе чата.

Функция позволяет переработать сообщение в более формальный формат, сократить его или переписать в заданной стилистике, пишет «Код Дурова». Для активации необходимо ввести не менее трех строк текста, после чего рядом с полем ввода появляется кнопка «AI».

Пользователям доступно несколько сценариев обработки текста, включая исправление ошибок, изменение стиля и перевод. Базовый доступ ограничен по количеству генераций, тогда как пользователи подписки Premium получают увеличенный в 50 раз лимит.

Согласно данным разработчиков, AI Editor работает на базе децентрализованной системы Cocoon — она обеспечивает обработку данных без передачи содержимого сообщений третьим лицам.

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных

Uynachalnica

А хоть и младший, то все равно на него учиться надо.

rumatam

ага и бензин подорожал в очередной раз, мы то в проигрыше чему радоваться, доходам Миллера и Потанина?