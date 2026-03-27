Отложено обязательное оснащение автомобилей кнопкой SOS

Минпромторг перенес введение обязательной установки кнопки экстренного вызова на ввозимые физическими лицами автомобили, сообщила пресс-служба ведомства. Изначально планировалось, что требование вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Мораторий на установку кнопок SOS для физических лиц действовал с 2022 года и должен был сохраняться до конца 2027 года. В 2025 году ведомство предложило отменить мораторий на обязательную установку устройств вызова экстренных оперативных служб.

Мораторий ввели из-за дефицита электронных компонентов на фоне антироссийских санкций и пандемии. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей его сняли уже в октябре 2022 года.

Решение о досрочной отмене объяснялось необходимостью снижения смертности в ДТП. Сейчас на данный момент кнопками SOS оборудовано около 13 миллионов автомобилей — примерно 24% парка России.