США раскрыли свой ядерный арсенал

Термоядерная бомба B61 армии США
Фото: © U.S. Air Force

Пентагон имеет в своем распоряжении запас из 3,7 тысячи ядерных боезарядов, предназначенных для доставки баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками, следует из опубликованных данных Federation of American Scientists.

Из общего количества в 3,7 тысячи боеголовок только около 1,77 тысячи развернуты на носителях, примерно 1,93 тысячи находятся в резерве. Еще 1,34 тысячи боеголовок сняты с вооружения и ожидают утилизации.

Порядка 400 боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III на базах в Монтане, Северной Дакоте и Вайоминге, около 970 находятся на подводных лодках с баллистическими ракетами.

Кроме того, 300 боеголовок хранятся на авиабазах стратегической авиации в США и примерно 100 тактических ядерных бомб размещены на европейских базах в Турции, Италии, Бельгии, Германии и Нидерландах.

США ранее приступили к широкомасштабной программе модернизации ядерных сил, которая затронет все три компонента ядерной триады. В частности, Minuteman III к 2033 году заменит новая ракета LGM-35A Sentinel.

Российский ядерный арсенал оценивается более чем в 4,3 тысячи боеголовок. Россия и США совместно контролируют около 90% мирового запаса ядерного оружия. Всего есть девять ядерных держав — Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР.

