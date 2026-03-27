Медведев ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент необходимость объявлять новую волну мобилизации отсутствует.

Медведев заверил, что подписавших контракт военнослужащих «вполне достаточно» для достижения всех имеющихся боевых задач.

По его словам, только с начала этого года контракт на прохождение военной службы заключили более 80 тысяч человек. По итогам прошлого года этот показатель достиг более 422 тысяч.

Медведев добавил, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Он напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности к мирным переговорам, но только на своих условиях.