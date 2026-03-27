Песков опроверг привлечение бизнеса к финансированию СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о якобы выдвинутой главой «Роснефти» Игорем Сечиным идее привлечь российский бизнес к финансированию специальной военной операции.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков опроверг информацию о том, что на закрытой встрече президента с бизнесом обсуждалась соответствующая идея. Также представитель Кремля назвал ложными сведения о том, что Владимир Путин обращался к предпринимателям с такой просьбой.

«Это не правда, что она исходила от Игоря Сечина. Это не правда, что говорилось о том, что на СВО деньги. Это не правда, что Путин обращался с такой просьбой», — приводит «Комсомольская правда» слова Пескова.

Накануне, состоялась закрытая встреча президента Владимира Путина с предпринимателями в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Общение главы государства с представителями различных отраслей экономики длилось больше двух часов.

Обсуждение (5)
andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

Uynachalnica

А хоть и младший, то все равно на него учиться надо.

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных

rumatam

ага и бензин подорожал в очередной раз, мы то в проигрыше чему радоваться, доходам Миллера и Потанина?