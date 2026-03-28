Как работает нотариальная телепортация

Нотариальная телепортация позволяет практически мгновенно передать документ в другой город и даже страну. При этом он сохранит полную юридическую силу.

Бабушке надо выехать с внуком за границу, а согласие от родителей нужно получить из другого города. Решить этот вопрос быстро как раз поможет нотариальная телепортация.

Официально процедура называется «Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе». По сути, это превращение бумажного документа в электронный и обратно с полным сохранением его юридической силы.

В итоге человек в другом городе получает на руки не ксерокопию или скан, а полноценный дубликат оригинала, уточнил портал «Объясняем.рф».

Как телепортировать документ

«Телепортировать» можно любой документ: согласие, доверенность, свидетельство о браке или рождении, заявления и школьные аттестаты. Исключение — документы, удостоверяющие личность, например паспорт, а также договоры о сделках в простой письменной форме.

Алгоритм действий следующий:

отправитель приходит в любую нотариальную контору;

нотариус переводит принесенную заявителем бумагу в электронный вид и удостоверяет файл своей специальной цифровой подписью;

готовый электронный документ отправляют нотариусу в город, где ждут бумагу. Он имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.

«Телепортировать» документы можно и из-за границы. Для этого нужно обратиться в российское консульство. Сотрудники оцифруют оригинал и отправят документ нотариусу в России.