Лавров заявил о желании США забрать себе «Северные потоки»

РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Соединенные Штаты говорят о желании забрать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«США сейчас тоже говорят, что хотят "Северные потоки" забрать себе», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им в интервью телекомпании France TV.

Он отметил, США стремятся к доминированию на энергетических рынках. Есть документы и выступления официальных лиц, подтверждающие подобное желание Вашингтона, добавил министр.

Лавров также подчеркнул газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.

Теракты на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на «Северных потоках» с высокой долей вероятности заказала Украина.

Еще по теме
Президент Ирана поблагодарил Россию на русском языке
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
Комикс о Владимире Путине выпустили в Монголии
Депутаты Госдумы встретятся с представителями Трампа в США
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных

_ASUS__

т.е. озвучено ключевое слово в отношении ирана ... ограбить ... т.е. сша и израиль это банда грабителей...

Uynachalnica

А хоть и младший, то все равно на него учиться надо.