Лавров заявил о желании США забрать себе «Северные потоки»

Соединенные Штаты говорят о желании забрать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«США сейчас тоже говорят, что хотят "Северные потоки" забрать себе», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им в интервью телекомпании France TV.

Он отметил, США стремятся к доминированию на энергетических рынках. Есть документы и выступления официальных лиц, подтверждающие подобное желание Вашингтона, добавил министр.

Лавров также подчеркнул газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.

Теракты на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на «Северных потоках» с высокой долей вероятности заказала Украина.