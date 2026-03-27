Россиян предупредили об ужесточении борьбы за рабочие места

Источник:
«Газете.ру»
Российские работодатели приходят к выводу, что ряд вакансий можно не замещать, а перераспределять задачи между сотрудниками или автоматизировать их с помощью ИИ, сообщил департамент организационного развития «Роскачества».

«Поиск замены обходится дороже и занимает больше времени, чем обучение и погружение уже включенного в корпоративную культуру сотрудника. Для работников это означает более жесткую конкуренцию за рабочие места, особенно в массовых профессиях: маркетинге, SMM, административном персонале», — рассказали «Газете.ру» в «Роскачестве».

Эксперты отметили, что в этих сегментах рынок действительно разворачивается в сторону работодателя, и этот процесс будет устойчивым и заметным. Однако в дефицитных отраслях (строительстве, инженерии, рабочих специальностях) картина все же иная. Там людей по-прежнему не хватает, и эти специалисты сохраняют свои востребованные позиции на рынке труда», — подчеркнули в департаменте.

Там уточнили, что тотального снижения числа вакансий не произойдет, но структура спроса изменится: компании будут нанимать точечно только тех, кто имеет уникальные компетенции или является перспективным специалистом.

