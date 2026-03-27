Президент Ирана поблагодарил Россию на русском языке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил правительство и народ России за поддержку, которая, по его словам, вдохновляет на борьбу.

«Сообщения президента [Владимира] Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Путин и Пезешкиан дважды созванивались — 6 и 10 марта — после начала США и Израилем бомбардировок Ирана. Во время второй беседы иранский лидер поблагодарил российского президента за позицию Москвы.

Операция США и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами.