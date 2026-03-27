Новак заявил о рекордном спросе на российскую нефть

Российские нефть и нефтепродукты очень востребованы на мировом рынке и продаются безо всяких скидок, но расходы на ее транспортировку выросли, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть, нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, и по отдельным направлениям теперь идет даже с премией», — приводят «Известия» слова Новака, сказанные им в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вице-премьер отметил, что расходы на транспортировку топлива выросли в связи с «закупоркой» большого количества танкеров в Ормузском проливе.

«Количество танкеров в мире, перевозящих нефть и нефтепродукты, меньше, конкуренция высокая, поэтому ставки несколько выросли. Что касается премии покупателей, непосредственных потребителей, от дисконта мы сегодня перешли либо к нулевому дисконту, либо даже частично с премией», — уточнил Новак.