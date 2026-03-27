Трамп дал Ирану еще одну отсрочку

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

«Согласно просьбе иранского правительства, настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на десять дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Тегеран якобы просил приостановить удары на семь дней. «Я дам вам десять», — сказал президент США в эфире телеканала CBS News.

The Wall Street Journal со ссылкой на посредников в переговорах пишет, что Иран не запрашивал отсрочку ударов по своим энергетическим объектам и еще не дал окончательного ответа на мирный план США из 15 пунктов.

В воскресенье, 22 марта Трамп выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. На следующий день он заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские объекты энергетики.

The New York Times ранее сообщила, что Штаты передали Тегерану план из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет.

Обсуждение (7)
