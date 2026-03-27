Миллиардер Мельниченко назвал российскую экономику «убивающейся»

Развитие в российской экономике является сегодня «более негативным, чем позитивным», она «в принципе убивается», заявил основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко.

Мельниченко в интервью Радио РБК назвал две причины такой ситуации. Первая — это стоимость денежных средств, которая делает невозможным ведение любой разумной экономической деятельности в долгосрочной перспективе.

«В принципе, цель ее достигается, экономика убивается, исчезает, соответственно, разрыв выпуска и предложения в связи с исчезновением выпуска», — отметил миллиардер.

Второй основной причиной, отметил миллиардер, является завышенный курс рубля, который не соответствует фундаментальным значениям и делает экспортеров неконкурентоспособными на многих рынках.

Со мнением Мельниченко согласен еще один миллиардер, Олег Дерипаска. «Горькая правда важнее сладкой лжи…» — написал он в телеграм-канале, сделав репост интервью с бизнесменом.

Дерипаска неоднократно делал мрачные прогнозы об экономике России. В последнем он отметил, что Россия избежит большого ущерба только при ключевой ставке в 6% и ослаблении рубля до 105 за доллар.