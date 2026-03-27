Адам Кадыров оказался не майором

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД, сообщил пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с командирами силовых подразделений, на которых его 18-летний сын выступил в погонах, которые посчитали соответствующими званию майора.

«Это погоны младшего лейтенанта. У него это звание», — сказал Вахидов ТАСС.

На погонах младшего лейтенанта, как и на погонах майора, изображается одна звезда. Однако у младшего лейтенанта звезда меньше (13 миллиметров) и размещена на одной полоске, в то время как погон майора подразумевает более крупную звезду (20 миллиметров) между двумя полосками.

На видео с совещания полос на погонах Кадырова-младшего не видно, можно рассмотреть только одну звезду.

Это первое официальное выступление Адама Кадырова после слухов о серьезном ДТП с его участием в январе. В начале февраля Кадыров публиковал видео ужина с Адамом, в котором в шутку называл его воскресшим.