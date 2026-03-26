Подсчитан средний возраст работника в России

Средний возраст работника в России превысил 40 лет, рассказал глава Минтруда Антон Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По данным министра, средний возраст работающего россиянина составил 42,5 года. В восьми трудовых отраслях доля сотрудников старше 50 лет превышает 35% от общего числа работников. При этом Котяков не уточнил, в каких именно сферах сложилась такая ситуация.

По словам главы Минтруда, к 2032 году российской экономике нужно будет заместить порядка 12,2 миллиона работников. Для этого темпы привлечения на рынок труда новых людей должны составлять свыше полутора миллионов человек в год.

Сейчас в числе самых массовых отраслей экономики — торговля, в которой работают 13,4 миллиона человек, обрабатывающие производства (10,6 миллиона), строительство (6,8 миллиона), транспортировка и хранение (порядка 6 миллионов) и образование (5,5 миллиона).

