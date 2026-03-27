Человек и космос
Россия впервые запустит ракету‑носитель «Союз-5»

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек» на Байконуре запланирован на 27 марта, сообщила администрация Кондинского района в Ханты-Мансийском автономном округе.

Двигатель ракеты «Союз-5»
Фото: © пресс-служба Роскосмоса

«Ориентировочно в 16 часов 00 минут местного времени госкорпорацией "Роскосмос" с космодрома "Байконур" запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-5"», — говорится в сообщении.

Двухступенчатая ракета «Союз-5» — это ракета среднего класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на различные типы орбит. Ее полезная нагрузка составляет 17 тонн.

Головным разработчиком новой ракеты является корпорация «Энергия». Ракета использует двигатель РД-171МВ, запускать ее планируется с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со стартовой площадки, которая ранее использовалась ракетами «Зенит».

Обсуждение (1)
