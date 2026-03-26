Карту «Мир» сделают инструментом государственных льгот

Банк России и правительство хотят сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы хотим сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Тогда людям будет гораздо проще», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы Центробанка, с помощью карты «Мир» пенсионеры смогут использовать льготы на проезд, платить за лекарства со скидкой, без необходимости предъявления дополнительных документов.

Также на базе карт «Мир» будет развиваться модель прямых, только по номеру карты, социальных выплат из бюджета, чтобы людям не приходилось заполнять бумаги с реквизитами и ждать, когда банк переведет платеж.

Кроме этого, на базе карт «Мир» регионы будут предоставлять электронные сертификаты для покупки отдельных товаров и услуг, например, средств реабилитации инвалидов. В целом проект в пилотном режиме должны запустить уже в этом году.